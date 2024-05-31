Bingöl'de işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Bingöl'ün Kiğı ilçesinde şantiyedeki konteynerde çıkan yangında 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı.
Bingöl'ün Kiğı ilçesinde şantiyedeki konteynerde çıkan yangında 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı.
Kiğı-Yedisu yol çalışmasında görevli işçilerin kaldığı Abar Mahallesi'ndeki şantiyede bulunan konteynerde gece elektrikli ısıtıcının devrilmesi sonucu yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangında, konteynerde kalan iki işçiden Gökhan Turan (25) hayatını kaybetti, Yusuf Aydın (22) yaralandı.
Yaralanan işçi, ambulansla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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