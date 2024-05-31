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        Bingöl'de işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Bingöl'ün Kiğı ilçesinde şantiyedeki konteynerde çıkan yangında 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 11:00 Güncelleme: 31.05.2024 - 11:00
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        Bingöl'de işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Bingöl'ün Kiğı ilçesinde şantiyedeki konteynerde çıkan yangında 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı.

        Kiğı-Yedisu yol çalışmasında görevli işçilerin kaldığı Abar Mahallesi'ndeki şantiyede bulunan konteynerde gece elektrikli ısıtıcının devrilmesi sonucu yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Yangında, konteynerde kalan iki işçiden Gökhan Turan (25) hayatını kaybetti, Yusuf Aydın (22) yaralandı.

        Yaralanan işçi, ambulansla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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