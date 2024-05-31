Bingöl'de tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 63 obje ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yol kontrol noktasında icra ettikleri faaliyet sırasında bir aracı durdurdu.

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