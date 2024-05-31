Bingöl'de bir kömürlükte 1 kilo 675 gram esrar ele geçirildi

Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen operasyonda bir evin kömürlüğünde 1 kilo 675 gram toz esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle düzenlenen operasyonda, bir evin kömürlüğünde gizlenmiş 1 kilo 675 gram toz esrar, uyuşturucu maddeyi elemek için kullanılan elek, paketleme yapmak için kullanılan bant ve bıçak ele geçirildi.