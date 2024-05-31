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        Bingöl'de bir kömürlükte 1 kilo 675 gram esrar ele geçirildi

        Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen operasyonda bir evin kömürlüğünde 1 kilo 675 gram toz esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 12:05 Güncelleme: 31.05.2024 - 12:05
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        Bingöl'de bir kömürlükte 1 kilo 675 gram esrar ele geçirildi
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        Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen operasyonda bir evin kömürlüğünde 1 kilo 675 gram toz esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle düzenlenen operasyonda, bir evin kömürlüğünde gizlenmiş 1 kilo 675 gram toz esrar, uyuşturucu maddeyi elemek için kullanılan elek, paketleme yapmak için kullanılan bant ve bıçak ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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