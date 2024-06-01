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        Bingöl'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

        Bingöl'de İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla yürüyüş düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2024 - 19:40 Güncelleme: 01.06.2024 - 19:40
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        Bingöl'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi
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        Bingöl'de İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla yürüyüş düzenlendi.

        Kentteki sivil toplum kuruluşlarınca düzenlenen "Bingöl Gazze Barış Programı" kapsamında çok sayıda kişi Ulu Cami önünde bir araya geldi.

        Katılımcılar, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla buradan Kent Park'a kadar yürüdü.

        Hamas Hareketi yöneticilerinden Talal Nassar'ın da katıldığı yürüyüşte "Nehirden denize özgür Filistin" sloganları atan katılımcılar, tekbir getirdi.

        Nassar, Kent Parkı'nda yaptığı konuşmada, İsrail'in işgaline karşı bir nesil mücadelesi yaptıklarını söyledi.

        Selahaddin Eyyubi'nin Filistin'de bir özgürlük nesli yetiştirdiğini ifade eden Nassar, "O zaman bizim de Selahaddin'in yetiştirdiği gibi bir nesil yetiştirmemiz lazım. Filistin'de camilerin, hastanelerin nasıl bombalandığı ve çocukların vahşice katledilerek şehadet şerbetini içtiğini gördük." dedi.

        Kent Park'ta çadırlar kuran katılımcılar, sabah namazına kadar burada nöbet tutacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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