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        Bingöl'de polis ekibi kimliğini unutan öğrenciyi LGS sınavına yetiştirdi

        Bingöl'de nüfus cüzdanını unutan öğrenci, motosikletli Yunus ekibi tarafından Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava yetiştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2024 - 11:41 Güncelleme: 02.06.2024 - 11:41
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        Bingöl'de polis ekibi kimliğini unutan öğrenciyi LGS sınavına yetiştirdi
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        Bingöl'de nüfus cüzdanını unutan öğrenci, motosikletli Yunus ekibi tarafından Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava yetiştirildi.

        LGS merkezi sınavına girmek için TBMM Vakfı Bingöl Fen Lisesi'ne giden bir öğrenci, kimlik belgesini unuttuğunu fark etti.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Amirliğinde görevli Yunus ekibi, kız öğrenciyi İl Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğüne götürerek geçici kimlik belgesi çıkartılmasını sağladı.

        Yunus polisleri sınavın başlamasına kısa süre kala öğrenciyi okula yetiştirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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