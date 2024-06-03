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        Bingöl'de "mobil göç noktası aracı" hizmete başladı

        Bingöl'de düzensiz göçmenlerin tespitinin yapılacağı "mobil göç noktası aracı" hizmet vermeye başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 15:54 Güncelleme: 03.06.2024 - 15:54
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        Bingöl'de "mobil göç noktası aracı" hizmete başladı
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        Bingöl'de düzensiz göçmenlerin tespitinin yapılacağı "mobil göç noktası aracı" hizmet vermeye başladı.

        Vali Ahmet Hamdi Usta, Vali Yardımcısı Malik Çalışır ile Genç Caddesi'nde konuşlandırılan aracı inceledi, İl Göç İdaresi Müdürü Akif Esen'den bilgi aldı.

        Burada gazetecilere açıklama yapan Vali Usta, kentte kolluk kuvvetleri tarafından tespit edilen ikamet izni olmayan yabancı uyrukluların anında bu araca getirileceğini söyledi.

        Araçta parmak iziyle kontrollerinin yapılacağını ifade eden Usta, "Bingöl'de 1644 yabancı şahıs bulunmakta. Bunların 1217'si geçici korunma, 81'i uluslararası koruma kapsamında bulunuyor. 346'sının ise ikamet izni var." dedi.

        Usta, yapancı şahısların araçta parmak iziyle kontrolleri yapıldıktan sonra eğer ikamet izni yok, yasa dışı yollardan Bingöl'e geldiyse hemen kolluk kuvvetleri tarafından geri gönderme merkezlerine sevk edilerek yurt dışına gönderileceğini belirterek, ya da başka bir kentte kayıtlı göçmen statüsündeyse de kaydı bulunan kente gönderileceğini aktardı.

        Vatandaşlardan durumundan şüphelendikleri ve endişe ettikleri yabancıları gördüklerinde güvenlik güçlerine bilgi vermelerini isteyen Usta, "Kolluk kuvvetlerine müracaatta bulunmaları durumunda da mobil göç aracı o bölgeye gönderilecektir. Çok güzel bir hizmet. Bu aracı kentimize gönderen Sayın Bakanımıza şükranlarımı sunuyorum. İnşallah Bingöl'ümüze hayırlı olsun." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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