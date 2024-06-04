Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri

        Bingöl'de "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinliği düzenlendi

        Bingöl'de "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" dolayısıyla yıl sonu etkinlikleri gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 14:18 Güncelleme: 04.06.2024 - 14:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bingöl'de "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinliği düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bingöl'de "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" dolayısıyla yıl sonu etkinlikleri gerçekleştirildi.

        Vali Ahmet Hamdi Usta ve eşi Şerife Şengül Usta İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitimi Merkezi işbirliğiyle Halk Eğitimi Merkezi bahçesinde düzenlenen serginin açılışına katıldı.

        Usta, bu programlarla öğrenme fırsatları hakkında halkı bilgilendirmeyi ve öğrenmeyi teşvik etmeyi hedeflediklerini dile getirerek, "İnşallah bir yandan vatandaşlarımıza farklı meslekler edindirecek bir yandan da kültürel değerlerimizi gün yüzüne çıkararak yarınlara taşıyacak, geçmişle günümüz arasındaki bağı kuvvetlendireceğiz." diye konuştu.

        Konuşmanın ardından halk oyunları gösterisi sunuldu.

        Usta ve beraberindekiler daha sonra sergiyi gezdi, ürünleri inceledi.

        Stantlarda kursiyerlerin yaptığı el sanatları, giyim, ahşap boyama, resim sanatı gibi birçok alandaki eserleri sergilendi.

        Programa, kurum müdürleri, sivil toplum örgütü temsilcileri ve kursiyerlerin yakınları katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kayseri'de eğitim uçağı düştü: 2 pilot şehit!
        Kayseri'de eğitim uçağı düştü: 2 pilot şehit!
        Özel'den kayyum eleştirisi
        Özel'den kayyum eleştirisi
        Erden Timur görevi bıraktı!
        Erden Timur görevi bıraktı!
        Sırtladığı bir kadının cesedi! Vahşette sır perdesi aralandı!
        Sırtladığı bir kadının cesedi! Vahşette sır perdesi aralandı!
        İran'da seçime doğru
        İran'da seçime doğru
        İşte Montella'nın İtalya 11'i!
        İşte Montella'nın İtalya 11'i!
        Havayolları bir fincan kahve sınırını aşamıyor!
        Havayolları bir fincan kahve sınırını aşamıyor!
        İstanbul'da dehşet kamerada! Kız meselesi kanlı bitti!
        İstanbul'da dehşet kamerada! Kız meselesi kanlı bitti!
        Farklı kanserlerin vücuttaki 10 belirtisi!
        Farklı kanserlerin vücuttaki 10 belirtisi!
        En fazla Fenerbahçe kazandırdı
        En fazla Fenerbahçe kazandırdı
        Usta oyuncu hayatını kaybetti
        Usta oyuncu hayatını kaybetti
        Çöp ev davasında verilen cezaya anneden tepki: Gerekirse AİHM'e gideceğim
        Çöp ev davasında verilen cezaya anneden tepki: Gerekirse AİHM'e gideceğim
        Kötü gün dostu olduğunu gösterdi
        Kötü gün dostu olduğunu gösterdi
        Evde uygulayabileceğiniz basit serinleme yöntemleri
        Evde uygulayabileceğiniz basit serinleme yöntemleri
        En ucuz sigara 66 lira olacak
        En ucuz sigara 66 lira olacak
        Otomobil satışlarına kampanya dopingi
        Otomobil satışlarına kampanya dopingi
        İngiltere'de yapılan ilk yapay kornea nakli 91 yaşındaki hastaya görme yetisini kazandırdı
        İngiltere'de yapılan ilk yapay kornea nakli 91 yaşındaki hastaya görme yetisini kazandırdı
        Kadınlar ‘değerli’ erkekler ‘yeterli’ hissetmek istiyor
        Kadınlar ‘değerli’ erkekler ‘yeterli’ hissetmek istiyor
        ‘Kuru Terfiler’ bir yükseliş mi yoksa illüzyon mu?
        ‘Kuru Terfiler’ bir yükseliş mi yoksa illüzyon mu?
        Ülke tarihinde ilk kez kadın devlet başkanı seçildi
        Ülke tarihinde ilk kez kadın devlet başkanı seçildi

        Benzer Haberler

        Bingöl'de "mobil göç noktası aracı" hizmete başladı
        Bingöl'de "mobil göç noktası aracı" hizmete başladı
        Bingöl'de kimliğini unutan öğrenciyi sınava Yunus timi yetiştirdi
        Bingöl'de kimliğini unutan öğrenciyi sınava Yunus timi yetiştirdi
        Bingöl'de polis ekibi kimliğini unutan öğrenciyi LGS sınavına yetiştirdi
        Bingöl'de polis ekibi kimliğini unutan öğrenciyi LGS sınavına yetiştirdi
        Bingöl'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi
        Bingöl'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi
        Bingöl'de bir kömürlükte 1 kilo 675 gram esrar ele geçirildi
        Bingöl'de bir kömürlükte 1 kilo 675 gram esrar ele geçirildi
        Bingöl'de tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 63 obje ele geçiril...
        Bingöl'de tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 63 obje ele geçiril...