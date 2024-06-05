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        Bingöl'de esnafa yönelik denetim yapıldı

        Bingöl'ün Solhan ilçesinde yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince haksız fiyat artışı ve fiyat etiketi denetimleri yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 20:21 Güncelleme: 05.06.2024 - 20:21
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        Bingöl'de esnafa yönelik denetim yapıldı
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        Bingöl'ün Solhan ilçesinde yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince haksız fiyat artışı ve fiyat etiketi denetimleri yapıldı.

        Ekipler ilçedeki tüketicilerin menfaatlerini korumak ve esnafı bilgilendirmek amacıyla kasap, manav, şarküteri, lokanta ve marketlerde denetim yaptı.

        Denetimde, fiyat listeleri ile kasa ve raf fiyatlarını karşılaştıran ekipler, farklılıkları ve haksız fiyat artışlarını inceledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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