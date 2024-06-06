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        Bingöl'de uyuşturucu ve hırsızlık suçundan aranan hükümlü yakalandı

        Bingöl'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 10:09 Güncelleme: 06.06.2024 - 10:09
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        Bingöl'de uyuşturucu ve hırsızlık suçundan aranan hükümlü yakalandı
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        Bingöl'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri, "hırsızlık, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma, hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.B'nin yerini tespit etti.

        Ekiplerce yapılan çalışma sonucu hükümlü yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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