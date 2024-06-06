Bingöl'de uyuşturucu ve hırsızlık suçundan aranan hükümlü yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri, "hırsızlık, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma, hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.B'nin yerini tespit etti.

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