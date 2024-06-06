Bingöl'de uyuşturucu ve hırsızlık suçundan aranan hükümlü yakalandı
Bingöl'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Bingöl'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri, "hırsızlık, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma, hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.B'nin yerini tespit etti.
Ekiplerce yapılan çalışma sonucu hükümlü yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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