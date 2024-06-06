Solhan ilçesinde üniversite sınavına girecek adaylar ilçe halk kütüphanesinde çalışıyor.Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde ilçe halk kütüphanesinde sınava iki gün kalmasına rağmen yoğunluk devam ediyor.YKS&#39;ye hazırlanan Vedat Kaya,&quot;Hepimiz çok stresliyiz, çok zorluk çektik, inşallah hepimiz için hayırlısı olur.&quot; dedi.Sınava çok az bir süre kaldığını, çalışmalarının yoğun bir şekilde kütüphanede sürdürdüklerini söyleyen Muhammed Taha Çiftçi, &quot;Böyle bir çalışma ortamını bizlere sağlayan yetkililere teşekkür ediyorum. Sınava girecek arkadaşlarımıza başarılar diliyorum.&quot; diye konuştu.