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        Bingöl'de otomobilin çarptığı çocuk öldü

        Bingöl'de otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 22:03 Güncelleme: 06.06.2024 - 22:03
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        Bingöl'de otomobilin çarptığı çocuk öldü
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        Bingöl'de otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti.

        U.A'nın kullandığı 34 HVV 504 plakalı otomobil, Bingöl-Muş Bulvarı'nın Ekinyolu Mahallesi mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Y.K'ye (13) çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan Y.K. ambulansla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Y.K. müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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