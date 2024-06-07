Bingöl'de çıkan örtü yangını ekiplerce söndürüldü
Bingöl'ün Genç ilçesinde ormanlık alanda çıkan örtü yangını söndürüldü.
Bingöl'ün Genç ilçesinde ormanlık alanda çıkan örtü yangını söndürüldü.
İlçeye bağlı Doğanca köyü mevkisindeki çam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Bingöl Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangın, çam ağaçlarına sıçramadan ekiplerin müdahalesiyle kısa sürüde söndürüldü.
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