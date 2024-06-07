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        Bingöl'de çıkan örtü yangını ekiplerce söndürüldü

        Bingöl'ün Genç ilçesinde ormanlık alanda çıkan örtü yangını söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 20:20 Güncelleme: 07.06.2024 - 20:20
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        Bingöl'de çıkan örtü yangını ekiplerce söndürüldü
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        Bingöl'ün Genç ilçesinde ormanlık alanda çıkan örtü yangını söndürüldü.

        İlçeye bağlı Doğanca köyü mevkisindeki çam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Bingöl Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Yangın, çam ağaçlarına sıçramadan ekiplerin müdahalesiyle kısa sürüde söndürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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