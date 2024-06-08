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        Bingöl'de YKS'ye giren adayları sınav merkezlerine polis ekipleri yetiştirdi

        Bingöl'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) yetişememe riski olan 23 adaya polis ekipleri yardımcı oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2024 - 12:13 Güncelleme: 08.06.2024 - 12:13
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        Bingöl'de YKS'ye giren adayları sınav merkezlerine polis ekipleri yetiştirdi
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        Bingöl'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) yetişememe riski olan 23 adaya polis ekipleri yardımcı oldu.

        Bingöl Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler, yeni kimlik çıkarması gereken, yanlış okula giden, eksik evrakı bulunan ya da kimliğini evde unutan öğrencileri motosikletlerle ve araçlarla sınav yerlerine ulaştırdı.

        Polis ekipleri kent merkezindeki 23 üniversite adayına, sınava yetişmesi için yardım etti.

        Öğrenciler, kapıların kapanmasından önce okullara ulaşıp salonlardaki yerlerine geçti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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