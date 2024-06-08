Bingöl'de YKS'ye giren adayları sınav merkezlerine polis ekipleri yetiştirdi

Polis ekipleri kent merkezindeki 23 üniversite adayına, sınava yetişmesi için yardım etti.

Bingöl Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler, yeni kimlik çıkarması gereken, yanlış okula giden, eksik evrakı bulunan ya da kimliğini evde unutan öğrencileri motosikletlerle ve araçlarla sınav yerlerine ulaştırdı.

Bingöl'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) yetişememe riski olan 23 adaya polis ekipleri yardımcı oldu.

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