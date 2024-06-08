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        Bingöl'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

        Bingöl'de uyuşturucu imal ve ticareti suçunu örgütlü işledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 11 zanlıdan 5'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2024 - 12:40 Güncelleme: 08.06.2024 - 12:40
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        Bingöl'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı
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        Bingöl'de uyuşturucu imal ve ticareti suçunu örgütlü işledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 11 zanlıdan 5'i tutuklandı.

        Valiliğin açıklamasına göre İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu, uyarıcı madde ticareti yapan ve kullananlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekiplerin istihbari çalışmaları sonucu düzenlenen operasyonda uyuşturucu imal ve ticareti suçunu örgütlü işledikleri iddiasıyla 11 şüpheli yakalandı.

        Zanlıların ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda 11 kilo 500 gram kubar ve 240 gram toz esrar, 480 gram sentetik uyuşturucu ile 2 sentetik hap ele geçirildi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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