Bingöl'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

Zanlıların ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda 11 kilo 500 gram kubar ve 240 gram toz esrar, 480 gram sentetik uyuşturucu ile 2 sentetik hap ele geçirildi.

Valiliğin açıklamasına göre İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu, uyarıcı madde ticareti yapan ve kullananlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.