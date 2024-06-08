Karlıova'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
S.V'nin (60) kullandığı 06 AH 9175 plakalı otomobil Kıraçtepe köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, sürücü yaralandı.
Yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerince Karlıova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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