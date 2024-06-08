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        Karlıova'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2024 - 23:04 Güncelleme: 08.06.2024 - 23:06
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        Karlıova'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        S.V'nin (60) kullandığı 06 AH 9175 plakalı otomobil Kıraçtepe köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

        Kazada, sürücü yaralandı.

        Yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerince Karlıova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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