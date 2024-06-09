Bingöl'de YKS'ye giren adayları sınav merkezlerine polis ekipleri yetiştirdi

Polis ekipleri kent merkezinde 6 üniversite adayına, sınava yetişmesi için yardım etti.

Bingöl'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testlerine (AYT) yetişememe riski bulunan 6 adaya polis ekipleri yardımcı oldu.

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