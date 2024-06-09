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        Bingöl'de YKS'ye giren adayları sınav merkezlerine polis ekipleri yetiştirdi

        Bingöl'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testlerine (AYT) yetişememe riski bulunan 6 adaya polis ekipleri yardımcı oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2024 - 13:38 Güncelleme: 09.06.2024 - 13:38
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        Bingöl'de YKS'ye giren adayları sınav merkezlerine polis ekipleri yetiştirdi
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        Bingöl'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testlerine (AYT) yetişememe riski bulunan 6 adaya polis ekipleri yardımcı oldu.

        İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler, kimliğini evde unutan veya çeşitli nedenlerle sınava geç kalma riski bulunan öğrencileri araçlarla sınav merkezlerine ulaştırdı.

        Polis ekipleri kent merkezinde 6 üniversite adayına, sınava yetişmesi için yardım etti.

        Öğrenciler bu destek sayesinde sınava vaktinde ulaşıp salonlardaki yerlerine geçti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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