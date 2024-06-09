Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri

        Bingöl'de 62 kilogram skunk ile 20 kilogram esrar ele geçirildi

        Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, polis ve jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 62 kilogram skunk ile 20 kilogram toz esrar ele geçirildiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2024 - 22:24 Güncelleme: 09.06.2024 - 22:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bingöl'de 62 kilogram skunk ile 20 kilogram esrar ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, polis ve jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 62 kilogram skunk ile 20 kilogram toz esrar ele geçirildiğini bildirdi.

        Vali Usta, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, kentten geçiş yapan bir otobüste arama yapıldığını belirtti.

        Ekiplerin, sahte kimlikle seyahat eden ve arama kaydı bulunan bir şüpheliye ait 3 valiz içerisinde 62 kilogram skunk ve 2 kilo 500 gram toz esrar ele geçirdiğini aktaran Usta, "Sevgili Bingöllüler; Bingöl, uyuşturucu tacirleri ve kullanıcılarının cirit atacağı veya geçiş güzergahı olacağı bir şehir olmayacak. Bu konuda kararlıyız." ifadelerini kullandı.

        Usta, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de Genç ilçesine bağlı Sağgöze bölgesinde yaptığı arazi aramasında 17 kilo 500 gram toz esrar ele geçirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

        "Gece gündüz, hafta sonu demeden çalışan jandarma ve emniyetimizi candan kutluyorum. Sevgili Bingöl, bu başarının mimarı Valiliğimize ve kolluk güçlerimize güvenen sizlersiniz. Desteğinizle her şeyi yapabiliriz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gantz, kabineden istifa ettiğini duyurdu
        Gantz, kabineden istifa ettiğini duyurdu
        Ali Koç: Artık Fenerbahçe çağı bugünden itibaren başlıyor
        Ali Koç: Artık Fenerbahçe çağı bugünden itibaren başlıyor
        Fenerbahçe'de üçüncü Ali Koç dönemi!
        Fenerbahçe'de üçüncü Ali Koç dönemi!
        "Fenerbahçe'de demokrasi şöleni"
        "Fenerbahçe'de demokrasi şöleni"
        Ali Koç ve Aziz Yıldırım el ele
        Ali Koç ve Aziz Yıldırım el ele
        Suriyeli kadının katili komşusu çıktı!
        Suriyeli kadının katili komşusu çıktı!
        Alman devi Semih'in peşinde
        Alman devi Semih'in peşinde
        Üniversite adaylarının sınav maratonu sona erdi: YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
        Üniversite adaylarının sınav maratonu sona erdi: YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
        Fenerbahçe Greenwood için devrede!
        Fenerbahçe Greenwood için devrede!
        Evlendiler
        Evlendiler
        12 kardeşin 10 bin dönümlük arazi savaşı: Husumette 4. cinayet
        12 kardeşin 10 bin dönümlük arazi savaşı: Husumette 4. cinayet
        Türkiye’nin uçak ihtiyacı iki katına çıkacak
        Türkiye’nin uçak ihtiyacı iki katına çıkacak
        Yasak aşkın ilk karesi
        Yasak aşkın ilk karesi
        Bedava tatilciler yeni yer keşfetti: Sayı 200'ü buldu
        Bedava tatilciler yeni yer keşfetti: Sayı 200'ü buldu
        Talih mi lanet mi?
        Talih mi lanet mi?
        Milyonlar Habertürk ekranlarına kilitlendi!
        Milyonlar Habertürk ekranlarına kilitlendi!
        Bakanlıktan eden 'Harika Çocuk'
        Bakanlıktan eden 'Harika Çocuk'
        1 saatte en çok kalori yaktıran 36 süper yöntem
        1 saatte en çok kalori yaktıran 36 süper yöntem
        İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı
        İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı
        "Haldun Dormen'i çok sinirlendirdik"
        "Haldun Dormen'i çok sinirlendirdik"

        Benzer Haberler

        Bingöl'de YKS'ye giren adayları sınav merkezlerine polis ekipleri yetiştird...
        Bingöl'de YKS'ye giren adayları sınav merkezlerine polis ekipleri yetiştird...
        Bingöl'de unuttukları kimlikleri yerine yenisi çıkarılan 6 öğrenciyi sınava...
        Bingöl'de unuttukları kimlikleri yerine yenisi çıkarılan 6 öğrenciyi sınava...
        Karlıova'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Karlıova'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Bingöl'de orman yangını
        Bingöl'de orman yangını
        Bingöl'de 23 öğrenciyi Yunus timleri YKS'ye yetiştirdi
        Bingöl'de 23 öğrenciyi Yunus timleri YKS'ye yetiştirdi
        Bingöl'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı
        Bingöl'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı