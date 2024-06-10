Kuşları korumak ve kesintisiz enerji için direklere izolasyon yapılıyor

RIDVAN KORKULUTAŞ - Fırat Elektrik Dağıtım AŞ ekipleri, Bingöl'de elektrik direklerine yuva yapan leylek ve diğer kuşların akıma kapılmasının önüne geçilmesi ve yangın çıkmaması için akım kablolarına özel izolasyon sistemi uyguluyor.

Kentteki birçok noktada elektrik direkleri başta leylekler olmak üzere çeşitli kuşlara ev sahipliği yapıyor. İlkbaharla kente gelen leylekler, doğadan topladıkları çalı ve otlarla belirledikleri noktalara yuva kuruyor.

Çoğunluğu elektrik direklerinin tepesine yuva yapan leylekler, ot ve çalıları elektrik kablolarına temas ettirmesi sonucu yangına neden olabiliyor.

Fırat Elektrik Dağıtım AŞ personelinin yaptığı çalışmalarla bu tehlikenin ve enerji akışın aksamasının önüne geçiliyor. Ekipler, kuşların zarar görmemesi için enerji akışını kestikten ve gerekli tedbirleri aldıktan sonra kuş yuvasının bulunduğu kısımdaki elektrik hatlarına izolasyon uyguluyor. İzolasyon malzemesi sayesinde kuşlar, çalı veya otlar temas etse bile hasar oluşmuyor. Ekipler ayrıca "kuşkonmaz" adı verilen malzemeyi elektrik direklerine takarak kuşların enerji yüklü teller arasında kanatlarını açıp çarpılma riskinin önüne geçiyor.

Fırat Elektrik Dağıtım AŞ ekipleri, Bingöl'de 1 yılda 1200 elektrik direğine 6 bin metre izolasyon malzemesi, 2 bin 500 direğe de 8 bin metre kuşkonmaz takarak kuşların korunmasına katkı sundu. - "Bölgemizde bulunan kuşların akıma kapılmasını engelliyoruz" Şirkette 14 yıldır elektrik teknisyeni olarak görev yapan Bayram Susadı, AA muhabirine, Bingöl'de çok sayıda leylek yuvasının bulunduğunu söyledi. Hemen hemen her 3 direkten birinde ve cami kubbelerinde leylek yuvalarının olduğunu kaydeden Susadı, bu leylek yuvalarının diplerinde onlarca serçe yuvasının olduğunu belirtti.

Kesintisiz enerji sağlamak ve canlıların elektrik akımlarına kapılmasını engellemek amacıyla çalışmalarını sürdüklerini anlatan Susadı, izolasyon malzemesi ve kuşkonmaz uygulamadan önce keşif ekiplerinin direklerdeki yuvayı tespit ettikten sonra program dahilinde gerekli uygulamayı yaptıklarını dile getirdi. Susadı, şöyle konuştu: "Bölgemizde bulunan kuşların akıma kapılmasını engelliyoruz. Kuşkonmaz ve izolasyon çalışması yapıyoruz. Genellikle iletkenlere izolasyon, direklere de kuşkonmaz yerleştiriyoruz. Kuşkonmaz sayesinde kanatlı hayvanlar direğin traversine konmuyor. İzolasyon sayesinde de hayvanların yuvaları zarar görmüyor. Çalışma ile canlıların hayatını koruyoruz, kesintisiz enerjiyi sağlıyoruz. Bu çalışmayı yapmadığımızda, kuşların çalı çırpı getirerek kurduğu yuvalar iletkene temas ederek kısa devre yapmasına, yangın çıkmasına ve hayvanların zarar görmesine neden olabilmektedir ayrıca iletkenlerde oluşan arıza sonucu müşterilerimiz de enerjisiz kalabiliyor."