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        Kuşları korumak ve kesintisiz enerji için direklere izolasyon yapılıyor

        RIDVAN KORKULUTAŞ - Fırat Elektrik Dağıtım AŞ ekipleri, Bingöl'de elektrik direklerine yuva yapan leylek ve diğer kuşların akıma kapılmasının önüne geçilmesi ve yangın çıkmaması için akım kablolarına özel izolasyon sistemi uyguluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 11:41 Güncelleme: 10.06.2024 - 11:41
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        Kuşları korumak ve kesintisiz enerji için direklere izolasyon yapılıyor
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        RIDVAN KORKULUTAŞ - Fırat Elektrik Dağıtım AŞ ekipleri, Bingöl'de elektrik direklerine yuva yapan leylek ve diğer kuşların akıma kapılmasının önüne geçilmesi ve yangın çıkmaması için akım kablolarına özel izolasyon sistemi uyguluyor.

        Kentteki birçok noktada elektrik direkleri başta leylekler olmak üzere çeşitli kuşlara ev sahipliği yapıyor. İlkbaharla kente gelen leylekler, doğadan topladıkları çalı ve otlarla belirledikleri noktalara yuva kuruyor.

        Çoğunluğu elektrik direklerinin tepesine yuva yapan leylekler, ot ve çalıları elektrik kablolarına temas ettirmesi sonucu yangına neden olabiliyor.

        Fırat Elektrik Dağıtım AŞ personelinin yaptığı çalışmalarla bu tehlikenin ve enerji akışın aksamasının önüne geçiliyor. Ekipler, kuşların zarar görmemesi için enerji akışını kestikten ve gerekli tedbirleri aldıktan sonra kuş yuvasının bulunduğu kısımdaki elektrik hatlarına izolasyon uyguluyor. İzolasyon malzemesi sayesinde kuşlar, çalı veya otlar temas etse bile hasar oluşmuyor.

        Ekipler ayrıca "kuşkonmaz" adı verilen malzemeyi elektrik direklerine takarak kuşların enerji yüklü teller arasında kanatlarını açıp çarpılma riskinin önüne geçiyor.

        Fırat Elektrik Dağıtım AŞ ekipleri, Bingöl'de 1 yılda 1200 elektrik direğine 6 bin metre izolasyon malzemesi, 2 bin 500 direğe de 8 bin metre kuşkonmaz takarak kuşların korunmasına katkı sundu.

        - "Bölgemizde bulunan kuşların akıma kapılmasını engelliyoruz"

        Şirkette 14 yıldır elektrik teknisyeni olarak görev yapan Bayram Susadı, AA muhabirine, Bingöl'de çok sayıda leylek yuvasının bulunduğunu söyledi.

        Hemen hemen her 3 direkten birinde ve cami kubbelerinde leylek yuvalarının olduğunu kaydeden Susadı, bu leylek yuvalarının diplerinde onlarca serçe yuvasının olduğunu belirtti.

        Kesintisiz enerji sağlamak ve canlıların elektrik akımlarına kapılmasını engellemek amacıyla çalışmalarını sürdüklerini anlatan Susadı, izolasyon malzemesi ve kuşkonmaz uygulamadan önce keşif ekiplerinin direklerdeki yuvayı tespit ettikten sonra program dahilinde gerekli uygulamayı yaptıklarını dile getirdi. Susadı, şöyle konuştu:

        "Bölgemizde bulunan kuşların akıma kapılmasını engelliyoruz. Kuşkonmaz ve izolasyon çalışması yapıyoruz. Genellikle iletkenlere izolasyon, direklere de kuşkonmaz yerleştiriyoruz. Kuşkonmaz sayesinde kanatlı hayvanlar direğin traversine konmuyor. İzolasyon sayesinde de hayvanların yuvaları zarar görmüyor. Çalışma ile canlıların hayatını koruyoruz, kesintisiz enerjiyi sağlıyoruz. Bu çalışmayı yapmadığımızda, kuşların çalı çırpı getirerek kurduğu yuvalar iletkene temas ederek kısa devre yapmasına, yangın çıkmasına ve hayvanların zarar görmesine neden olabilmektedir ayrıca iletkenlerde oluşan arıza sonucu müşterilerimiz de enerjisiz kalabiliyor."

        Göreve başlarken gerekli tedbirleri aldıklarını belirten Susadı, işe başlamadan önce enerjiyi kestiklerini, topraklama işlemini yaptıklarını söyledi.

        Susadı, "Bütün İş Sağlığı ve Güvenliği Kayıt, Takip ve İzleme Programı malzemelerini tam teşkilatlı bir şekilde kullanırız çünkü bizim işimiz çok tehlikeli. Tedbirleri almadan çalışmıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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