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        Bingöl'de iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

        Bingöl'de bir iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 12:46 Güncelleme: 11.06.2024 - 12:46
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        Bingöl'de iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı
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        Bingöl'de bir iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ile Yenişehir Polis Merkezi Amirliği ekipleri İnönü Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki bir iş yerinden hırsızlık yapan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Ekipler yaptıkları çalışma sonucu kimliğini tespit ettiği şüpheliyi yakaladı.

        Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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