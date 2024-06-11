Bingöl'de iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

Ekipler yaptıkları çalışma sonucu kimliğini tespit ettiği şüpheliyi yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ile Yenişehir Polis Merkezi Amirliği ekipleri İnönü Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki bir iş yerinden hırsızlık yapan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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