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        Bingöl'de eğitimde iş birliği protokolü imzalandı

        Solhan ilçesinde eğitimde iş birliği protokolü imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 13:51 Güncelleme: 11.06.2024 - 13:51
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        Bingöl'de eğitimde iş birliği protokolü imzalandı
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        Solhan ilçesinde eğitimde iş birliği protokolü imzalandı.

        Kaymakamlık toplantı salonunda gerçekleşen törene, Kaymakam Muhammed Çetin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhittin Çiftçi, Karivan Gıda Su ve Ambalaj Anonim Şirketi yönetim kurulu üyesi Hüseyin Tütünen katıldı.

        Kaymakamı Çetin, "Afet, deprem gibi zor zamanlarda her zaman yanımızda bizlere destek olan firmamız bugün de çocuklarımızın yanında. Çok kıymetli çok değerli bir işe imza atmışlardır. Özellikle Solhan'da kazandıklarını tekrar Solhan'da yatırıma dönüştürmeyi, çocukların geleceğine yatırım yapmalarını çok önemsiyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

        Yapılan protokolle hayırlı bir işe imza atıldığını belirten Çiftçi, protokolün hayırlı olmasını diledi.

        İmzalanan protokolle, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında düzenlenen merkezi sınavda, Türkiye geneli yüzde 7'lik dilime giren ve Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı sınav esasına göre ortaöğretim kurumlarını tercih eden öğrencilere burs verilecek. Ayrıca, burs alan öğrencilerin mezun oldukları yıl herhangi bir üniversiteye yerleştikleri taktirde burs almaya devam edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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