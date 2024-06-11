Bingöl'de eğitimde iş birliği protokolü imzalandı

Solhan ilçesinde eğitimde iş birliği protokolü imzalandı.

Kaymakamlık toplantı salonunda gerçekleşen törene, Kaymakam Muhammed Çetin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhittin Çiftçi, Karivan Gıda Su ve Ambalaj Anonim Şirketi yönetim kurulu üyesi Hüseyin Tütünen katıldı.

Kaymakamı Çetin, "Afet, deprem gibi zor zamanlarda her zaman yanımızda bizlere destek olan firmamız bugün de çocuklarımızın yanında. Çok kıymetli çok değerli bir işe imza atmışlardır. Özellikle Solhan'da kazandıklarını tekrar Solhan'da yatırıma dönüştürmeyi, çocukların geleceğine yatırım yapmalarını çok önemsiyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.