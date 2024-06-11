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        Solhan'da mezuniyet töreni yapıldı

        Solhan ilçesinde bulunan Solhan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinin mezuniyet töreni yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 16:37 Güncelleme: 11.06.2024 - 16:37
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        Solhan'da mezuniyet töreni yapıldı
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        Solhan ilçesinde bulunan Solhan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinin mezuniyet töreni yapıldı.

        Belediye Kültür Merkezinde düzenlenen törene Kaymakam Muhammed Çetin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhittin Çiftçi, Vaiz Osman Numanoğlu, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, müezzin Metin Yarar'ın okuduğu Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti.

        Kaymakam Çetin, törende, mezuniyetin hayatın geri kalanının devamı olarak görmek gerektiğini belirterek, "Özel, iş ve eğitim hayatınızda mutlaka zorluklarla karşılaşacaksınız ama pes etmeyin. Üstesinden geleceksiniz. Bugün güzel bir gün hepinizi, ailelerinizi, öğretmenlerinizi tebrik ediyor, bundan sonraki hayatınızda başarılar diliyorum." dedi.

        Törende, başarılı olan öğrencilere plaket, mezun olan öğrencilere belgeleri verildi.

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