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        Bingöl'deki uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

        Bingöl'deki uyuşturucu opersayonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 18:41 Güncelleme: 11.06.2024 - 18:41
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        Bingöl'deki uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
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        Bingöl'deki uyuşturucu opersayonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 9 Haziran'da Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelinin emiyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen şüpheli, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 9 Haziran'da Şehirlerarası Otobüs Terminalinde bir otobüste yaptığı aramada sahte kimlikli bir yolcuya ait 3 valizde 62 kilogram skunk ve 2 kilo 500 gram toz esrar ele geçirmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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