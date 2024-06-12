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        Bingöl'de 150 kilogram esrar ele geçirildi

        Bingöl'ün Genç ilçesinde 150 kilogram toz esrar ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 10:24 Güncelleme: 12.06.2024 - 10:24
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        Bingöl'de 150 kilogram esrar ele geçirildi
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        Bingöl'ün Genç ilçesinde 150 kilogram toz esrar ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik 11 Haziran'da ilçe kırsalında çalışma gerçekleştirdi.

        Ekipler, dedektör köpek yardımıyla gerçekleştirdiği aramada araziye gizlenmiş 150 kilogram toz esrar ele geçirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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