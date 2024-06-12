Bingöl Emniyet Müdürü Orhan'dan engellilere destek sunan hayırseverlere teşekkür belgesi

Bingöl İl Emniyet Müdürü Şükrü Orhan, bedensel engelli 3 çocuk ve gence akülü tekerlekli sandalye hediye edilmesini sağlayan hayırseverlere teşekkür belgesi verdi.

Orhan, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri aracılığıyla akülü tekerlekli sandalye ihtiyacı bulunan 3 bedensel engelliye destek veren hayırseverlerle makamında bir araya geldi.

Gösterdikleri duyarlılıktan dolayı hayırseverlere teşekkür eden Orhan, "Bedensel engelli çocuklarımızdan birisi dışarı çıkamıyordu. Sizlerin verdiği destekle o çocuğumuz dışarı çıkabiliyor. Onların yüzündeki mutluluğu görmek bizleri de çok mutlu etti. Buna vesile olduğunuz için siz değerli Bingöllü hayırseverlerimizden Allah razı olsun." dedi.