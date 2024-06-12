Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri

        Bingöl Emniyet Müdürü Orhan'dan engellilere destek sunan hayırseverlere teşekkür belgesi

        Bingöl İl Emniyet Müdürü Şükrü Orhan, bedensel engelli 3 çocuk ve gence akülü tekerlekli sandalye hediye edilmesini sağlayan hayırseverlere teşekkür belgesi verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 12:02 Güncelleme: 12.06.2024 - 12:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bingöl Emniyet Müdürü Orhan'dan engellilere destek sunan hayırseverlere teşekkür belgesi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bingöl İl Emniyet Müdürü Şükrü Orhan, bedensel engelli 3 çocuk ve gence akülü tekerlekli sandalye hediye edilmesini sağlayan hayırseverlere teşekkür belgesi verdi.

        Orhan, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri aracılığıyla akülü tekerlekli sandalye ihtiyacı bulunan 3 bedensel engelliye destek veren hayırseverlerle makamında bir araya geldi.

        Gösterdikleri duyarlılıktan dolayı hayırseverlere teşekkür eden Orhan, "Bedensel engelli çocuklarımızdan birisi dışarı çıkamıyordu. Sizlerin verdiği destekle o çocuğumuz dışarı çıkabiliyor. Onların yüzündeki mutluluğu görmek bizleri de çok mutlu etti. Buna vesile olduğunuz için siz değerli Bingöllü hayırseverlerimizden Allah razı olsun." dedi.

        Konuşmaların ardından Orhan, hayırseverlere teşekkür belgesi takdim etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "İlk saldırıyı engelledim, ikincisinde annemi öldürdü!"
        "İlk saldırıyı engelledim, ikincisinde annemi öldürdü!"
        80 yaşında evinde katledilmişti! Sır perdesi aralandı!
        80 yaşında evinde katledilmişti! Sır perdesi aralandı!
        22 yaşındaydı! Döve döve öldürmüşler!
        22 yaşındaydı! Döve döve öldürmüşler!
        Cezası 10 bin lira
        Cezası 10 bin lira
        Dünyada en uzun isme sahip 5 yer!
        Dünyada en uzun isme sahip 5 yer!
        Kentsel dönüşüm çalışmasında sağlam bina hasar gördü!
        Kentsel dönüşüm çalışmasında sağlam bina hasar gördü!
        Unutulmaz 5 turnuva!
        Unutulmaz 5 turnuva!
        Gözyaşlarına boğuldu: Meteliksizim!
        Gözyaşlarına boğuldu: Meteliksizim!
        Brad Friedel'ın ilk hedefi 5 isim!
        Brad Friedel'ın ilk hedefi 5 isim!
        Diyanetten hacı adaylarına "sosyal medya" uyarısı
        Diyanetten hacı adaylarına "sosyal medya" uyarısı
        "O günlük dergi fikri aklımı çeldi"
        "O günlük dergi fikri aklımı çeldi"
        TIR şoförlerinin öldüren kavgası!
        TIR şoförlerinin öldüren kavgası!
        WSJ: Musk'ın SpaceX'teki kadınlarla alışılmadık ilişkileri var
        WSJ: Musk'ın SpaceX'teki kadınlarla alışılmadık ilişkileri var
        Silivri'de ilginç görüntü: Çile geçidi!
        Silivri'de ilginç görüntü: Çile geçidi!
        "Eskiden yakın arkadaştık"
        "Eskiden yakın arkadaştık"
        Hizbullah'tan İsrail'e yoğun saldırı
        Hizbullah'tan İsrail'e yoğun saldırı
        22 yılda 3 trilyon dolar vergi ödedik
        22 yılda 3 trilyon dolar vergi ödedik
        Biri harcar biri bakar
        Biri harcar biri bakar
        Apple'da yapay zeka rekoru
        Apple'da yapay zeka rekoru
        AP seçimlerinde dikkat çeken sonuç
        AP seçimlerinde dikkat çeken sonuç

        Benzer Haberler

        Bingöl'de 150 kilogram esrar ele geçirildi
        Bingöl'de 150 kilogram esrar ele geçirildi
        Bingöl'deki uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        Bingöl'deki uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        Solhan'da mezuniyet töreni yapıldı
        Solhan'da mezuniyet töreni yapıldı
        Bingöl'de eğitimde iş birliği protokolü imzalandı
        Bingöl'de eğitimde iş birliği protokolü imzalandı
        Bingöl'de iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı
        Bingöl'de iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı
        Kuşları korumak ve kesintisiz enerji için direklere izolasyon yapılıyor
        Kuşları korumak ve kesintisiz enerji için direklere izolasyon yapılıyor