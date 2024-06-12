Bingöl Emniyet Müdürü Orhan'dan engellilere destek sunan hayırseverlere teşekkür belgesi
Bingöl İl Emniyet Müdürü Şükrü Orhan, bedensel engelli 3 çocuk ve gence akülü tekerlekli sandalye hediye edilmesini sağlayan hayırseverlere teşekkür belgesi verdi.
Bingöl İl Emniyet Müdürü Şükrü Orhan, bedensel engelli 3 çocuk ve gence akülü tekerlekli sandalye hediye edilmesini sağlayan hayırseverlere teşekkür belgesi verdi.
Orhan, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri aracılığıyla akülü tekerlekli sandalye ihtiyacı bulunan 3 bedensel engelliye destek veren hayırseverlerle makamında bir araya geldi.
Gösterdikleri duyarlılıktan dolayı hayırseverlere teşekkür eden Orhan, "Bedensel engelli çocuklarımızdan birisi dışarı çıkamıyordu. Sizlerin verdiği destekle o çocuğumuz dışarı çıkabiliyor. Onların yüzündeki mutluluğu görmek bizleri de çok mutlu etti. Buna vesile olduğunuz için siz değerli Bingöllü hayırseverlerimizden Allah razı olsun." dedi.
Konuşmaların ardından Orhan, hayırseverlere teşekkür belgesi takdim etti.
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