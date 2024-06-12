Bingöl'de Kurban Bayramı dolayısıyla trafik denetimleri başladı
Bingöl'de İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, Kurban Bayramı tedbirleri kapsamında denetim ve uygulamalar yapıldı.
Bingöl'de İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, Kurban Bayramı tedbirleri kapsamında denetim ve uygulamalar yapıldı.
Ekipler sorumluluk alanlarında bulunan güzergahlarda kazaların önlenmesi için çalışmalar gerçekleştiriyor.
Yolcu otobüsleri ve ağır tonajlı araçların takograf kontrollerini gerçekleştiren ekipler, radarla hız denetimi yapıyor.
Otobüslerdeki yolculara emniyet kemeri takmaları yönünde uyarılarda bulunan ekipler, broşürlerle bilgilendirme yapıyor.
Ekipler vatandaşların daha güvenli bir bayram geçirmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürecek.
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