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        Bingöl'de Kurban Bayramı dolayısıyla trafik denetimleri başladı

        Bingöl'de İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, Kurban Bayramı tedbirleri kapsamında denetim ve uygulamalar yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 19:24 Güncelleme: 12.06.2024 - 19:24
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        Bingöl'de Kurban Bayramı dolayısıyla trafik denetimleri başladı
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        Bingöl'de İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, Kurban Bayramı tedbirleri kapsamında denetim ve uygulamalar yapıldı.

        Ekipler sorumluluk alanlarında bulunan güzergahlarda kazaların önlenmesi için çalışmalar gerçekleştiriyor.

        Yolcu otobüsleri ve ağır tonajlı araçların takograf kontrollerini gerçekleştiren ekipler, radarla hız denetimi yapıyor.

        Otobüslerdeki yolculara emniyet kemeri takmaları yönünde uyarılarda bulunan ekipler, broşürlerle bilgilendirme yapıyor.

        Ekipler vatandaşların daha güvenli bir bayram geçirmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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