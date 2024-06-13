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        Bingöl'de çöp kamyonuna çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Bingöl'de otomobilin çöp kamyonuna çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 00:04 Güncelleme: 13.06.2024 - 00:04
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        Bingöl'de çöp kamyonuna çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
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        Bingöl'de otomobilin çöp kamyonuna çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Sürücüsü öğrenilemeyen 44 LF 331 plakalı otomobil, Yeşilyurt Mahallesi Yeşilyurt Caddesi'nde, Bingöl Belediyesine ait çöp kamyonuna çarptı.

        Kazada otomobildeki 4 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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