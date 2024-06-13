Bingöl'de çöp kamyonuna çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
Bingöl'de otomobilin çöp kamyonuna çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
Bingöl'de otomobilin çöp kamyonuna çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
Sürücüsü öğrenilemeyen 44 LF 331 plakalı otomobil, Yeşilyurt Mahallesi Yeşilyurt Caddesi'nde, Bingöl Belediyesine ait çöp kamyonuna çarptı.
Kazada otomobildeki 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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