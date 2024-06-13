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        Bingöl'de Asayiş Değerlendirme Toplantısı düzenlendi

        Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, kentte mayıs ayında yürütülen genel asayiş çalışmaları hakkında bilgi verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 14:00 Güncelleme: 13.06.2024 - 14:00
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        Bingöl'de Asayiş Değerlendirme Toplantısı düzenlendi
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        Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, kentte mayıs ayında yürütülen genel asayiş çalışmaları hakkında bilgi verdi.

        Usta, Valilikte düzenlenen Asayiş Değerlendirme Toplantısı'nda, göreve başladığı günden itibaren kentin huzuru için mesai arkadaşlarıyla gece gündüz demeden çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

        Kamu düzeninin devamı, suç ve suç örgütlerine karşı mücadelenin sürdürülmesi ile faillerin adalete teslim edilmesi noktasında çalışmalarını büyük bir azim ve gayretle sürdürdükleri kaydeden Usta, Kurban Bayramı'na ilişkin trafik konusu başta olmak üzere gerekli tedbirleri aldıklarını belirtti.

        "Geçen ay 257 kırsal, 7 şehir operasyonu olmak üzere toplam 264 operasyonel faaliyet ifa edildi. Operasyonlarda, PKK/KCK bölücü terör örgütü propagandası yapmak, terör örgütüne üyelik ve Türk Bayrağı Kanunu'na muhalefet suçlarından 8 şüpheliye, DEAŞ terör örgütüne üye olmak suçu kapsamında 3 şüpheliye işlem yapılmıştır. Bingöl'ümüzde terör örgütlerine ve bu örgütlere yardım sağlayan, destek olan ve ilişki içinde bulunanlara asla fırsat vermeyeceğiz." ifadelerini kullanan Usta, operasyonlarda, el yapımı patlayıcı düzeneği, 2 elektrikli fünye, 500 gram plastik patlayıcı, 3 kilogram amonyum nitrat, 2 basma düzeneği, el yapımı patlayıcı anahtar sistemi, 120 santimetre infilaklı fitil, 11 fişek, gece görüş gözlüğü, 7 el telsizi, video kamera, 3 cep telefonu, 2 jelikan bidon, yasaklı yayın, güneş paneli, 7 demir testere, 15 silikon çubuğu, el hava pompası, siren, 200 gram lehim teli ve lehim pastasının ele geçirildiğini bildirdi.

        Polis ve jandarma ekiplerince kentte yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Usta, şunları kaydetti:

        "13 tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 15 av tüfeği ve 4 uzun namlulu silah ve bu silahlara ait 6 şarjör, 6 mühimmat, 2 yedek namlu ele geçirilmiştir. Bu olaylarda yakalanan 32 şüpheliden 24'ü kolluktan işlemleri sonrası serbest bırakılmış, 3'ü sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmış, diğerleri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştır. İlimiz genelinde gerçekleşen hırsızlık olaylarında 42 olay aydınlatılmış, yakalanan 34 şüpheliden 22'si kolluk işlemleri sonrası, 11'i ise adli kontrol şartı ile serbest bırakılmış, 1 şüpheli adli makamlarca tutuklanmıştır."

        Usta, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp "Adınız FETÖ soruşturmasına karıştı" iddiasıyla vatandaşların ikna yöntemiyle dolandırılmaya çalışıldığının tespit edildiğini, bu konuda 3 kişinin toplam 550 bin lirayı şüphelilerin hesabına göndermesinin engellendiğini aktardı.

        Kent genelinde 6 kaçakçılık, 7 mali ve 1 organize olmak üzere toplam 14 olay meydana geldiği bilgisini paylaşan Vali Usta, bu kapsamda 8 şüphelinin gözaltına alındığını, 2'sinin tutuklandığını, diğerlerinin serbest bırakıldığını dile getirdi.

        Uyuşturucu operasyonlarında mayıs ayında 85 şüphelinin yakalandığını, 9'unun tutuklandığını anlatan Usta, 28 kilogram esrar, 4 kök Hint keneviri, 37,2 kilogram skunk, 20 gram metamfetamin, 433 uyuşturucu hap ve 14 sentetik ecza ele geçirildiğini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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