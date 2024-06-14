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        Bingöl'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

        Bingöl'ün Genç ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 15:43 Güncelleme: 14.06.2024 - 15:46
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        Bingöl'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
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        Bingöl'ün Genç ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Çamlık mevkisindeki ormanlık bölgede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Dumanı gören çevredekiler, durumu Orman İşletme Müdürlüğüne bildirdi.

        Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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