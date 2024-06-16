Bingöl'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Bingöl'ün Genç ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Bingöl'ün Genç ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Gönülçalan köyündeki ormanlık bölgede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanı gören çevredekiler, durumu Orman İşletme Müdürlüğüne bildirdi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 10 dönüm alanın zarar gördüğü belirtildi.
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