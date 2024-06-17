Bingöl'de çıkan örtü yangını ormana sıçramadan söndürüldü
Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan örtü yangını ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.
Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan örtü yangını ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.
Yayla köyündeki kırsal alanda henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Bingöl Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın ekiplerin müdahalesiyle ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.
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