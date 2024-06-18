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        Bingöl'de itfaiye ekibi yıkılan leylek yuvasını onardı

        Bingöl'ün Genç ilçesinde itfaiye ekipleri yıkılan leylek yuvasını onararak, yere düşen leylek yavrularını yuvaya bıraktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2024 - 14:58 Güncelleme: 18.06.2024 - 14:58
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        Bingöl'de itfaiye ekibi yıkılan leylek yuvasını onardı
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        Bingöl'ün Genç ilçesinde itfaiye ekipleri yıkılan leylek yuvasını onararak, yere düşen leylek yavrularını yuvaya bıraktı.

        İlçeye bağlı Yoldaşan Mahallesi'ndeki elektrik direğinde bulunan leylek yuvası rüzgar sonucu yıkıldı.

        Yuvadaki leylek yavruları da uçamadığı için yere düştü.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Genç Belediyesi itfaiye ekipleri, yuvadan düşen yavrulara müdahalede bulunarak, su verdi.

        Ekipler, aynı elektrik direğine yuvayı yeniden yaptı. Leylek yavruları, ekipler tarafından yuvalarına taşındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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