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        Bingöl'de çıkan örtü yangını ormana sıçramadan söndürüldü

        Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan örtü yangını ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2024 - 19:33 Güncelleme: 18.06.2024 - 19:39
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        Bingöl'de çıkan örtü yangını ormana sıçramadan söndürüldü
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        Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan örtü yangını ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

        Gerçekli köyündeki kırsal alanda henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Bingöl Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, arazöz, 2 ilk müdahale aracı, su tankeri ve iş makinesi ile yangına müdahale etti.

        Yangın, bir madencilik şirketinin de destek verdiği çalışmalar sonucu ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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