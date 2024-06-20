Bingöl'de taksi ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Bingöl'de taksi ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Bingöl'de taksi ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 12 T 0116 plakalı taksi ile 21 ZZ 012 plakalı otomobil, Çapakçur Viyadüğü'nde çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlardan birindeki 1 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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