Bingöl'de taksi ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 12 T 0116 plakalı taksi ile 21 ZZ 012 plakalı otomobil, Çapakçur Viyadüğü'nde çarpıştı.

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