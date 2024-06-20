Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri

        Bingöl'de taksi ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Bingöl'de taksi ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 00:19 Güncelleme: 20.06.2024 - 00:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bingöl'de taksi ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bingöl'de taksi ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 12 T 0116 plakalı taksi ile 21 ZZ 012 plakalı otomobil, Çapakçur Viyadüğü'nde çarpıştı.

        Kazada sürücüler ile araçlardan birindeki 1 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        1-1 paylaştılar
        1-1 paylaştılar
        Filistinlilerin gördüğü işkenceyi anlattı
        Filistinlilerin gördüğü işkenceyi anlattı
        Çocuklarını tehdit eden vicdansız baba tutuklandı
        Çocuklarını tehdit eden vicdansız baba tutuklandı
        İlkay attı, Almanya turladı!
        İlkay attı, Almanya turladı!
        Bayram sonrası hava nasıl olacak
        Bayram sonrası hava nasıl olacak
        Rum yönetimine 'İsrail' uyarısı
        Rum yönetimine 'İsrail' uyarısı
        Güney Kore'de 'demografik' acil durum
        Güney Kore'de 'demografik' acil durum
        Büyükekşi'den seçim sözleri
        Büyükekşi'den seçim sözleri
        Almanya ikide iki yaptı!
        Almanya ikide iki yaptı!
        Tam facia! Serinlemek isteyen 3 kardeş boğuldu
        Tam facia! Serinlemek isteyen 3 kardeş boğuldu
        İngiltere'den korkutan beslenme raporu
        İngiltere'den korkutan beslenme raporu
        Tatil için geldiği Bodrum'da kabusu yaşadı
        Tatil için geldiği Bodrum'da kabusu yaşadı
        Çılgın maçta kazanan yok!
        Çılgın maçta kazanan yok!
        Uykunun 4 aşamasında ne yaşıyoruz?
        Uykunun 4 aşamasında ne yaşıyoruz?
        Batshuayi, Galatasaray yolcusu!
        Batshuayi, Galatasaray yolcusu!
        Sert yanıt
        Sert yanıt
        Harcama limitleri açıklandı!
        Harcama limitleri açıklandı!
        Otomobilde kampanya bayramı
        Otomobilde kampanya bayramı
        Şanlıurfa'nın 'altından yol geçen' evleri...
        Şanlıurfa'nın 'altından yol geçen' evleri...
        Dünya basını Arda Güler'i konuşuyor!
        Dünya basını Arda Güler'i konuşuyor!

        Benzer Haberler

        Bingöl'de çıkan örtü yangını söndürüldü
        Bingöl'de çıkan örtü yangını söndürüldü
        Bingöl'de çıkan örtü yangını ormana sıçramadan söndürüldü
        Bingöl'de çıkan örtü yangını ormana sıçramadan söndürüldü
        Bingöl'de itfaiye ekibi yıkılan leylek yuvasını onardı
        Bingöl'de itfaiye ekibi yıkılan leylek yuvasını onardı
        Bingöl'de örtü yangını büyümeden söndürüldü
        Bingöl'de örtü yangını büyümeden söndürüldü
        Bingöl'de çıkan örtü yangını ormana sıçramadan söndürüldü
        Bingöl'de çıkan örtü yangını ormana sıçramadan söndürüldü
        Bingöl'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
        Bingöl'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü