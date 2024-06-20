Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri

        Bingöl'de çıkan yangında müstakil ev kullanılamaz hale geldi

        Bingöl'de müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 13:58 Güncelleme: 20.06.2024 - 13:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bingöl'de çıkan yangında müstakil ev kullanılamaz hale geldi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bingöl'de müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Merkeze bağlı Yeşilköy'deki tek katlı müstakil evde ilk belirlemelere göre elektrik tesisatından kaynaklı yangın çıktı.

        Evde tek yaşayan 65 yaşındaki Kadriye Hişan yangının içerisinde kaldı. Hişan, komşusu Ramazan Koçakelçi'nin yardımıyla evden yaralanmadan çıkarıldı.

        İhbar üzerine, bölgeye itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Yangında, müstakil ev kullanılamaz hale geldi.

        Koçakelçi, gazetecilere, Kadriye Hişan'ın bağırışlarıyla koşarak evden çıktığını ve ona yardım ettiğini söyledi.

        Evin elektrik tesisatında sıkıntı bulunduğunu anlatan Koçakelçi, "Kadriye teyzeyi mutfaktan zor çıkardım. Benim de kaş ve saçım yandı. Evin bütün eşyaları yandı. Teyzenin kimsesi yok." diye konuştu.

        Kadriye Hişan da, Zazaca, yangının birden çıktığını anlatarak, bağırması üzerine yardıma gelen komşusu tarafından kurtarıldığını aktardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Damat eski eşiyle barışmaya gitti! Kayınpeder dehşeti!
        Damat eski eşiyle barışmaya gitti! Kayınpeder dehşeti!
        Batshuayi kararı ortaya çıktı
        Batshuayi kararı ortaya çıktı
        Hakkari'de vahşet! Silahla vurulmuş halde bulundular
        Hakkari'de vahşet! Silahla vurulmuş halde bulundular
        Beynindeki tümörden "kaza"yla kurtuldu
        Beynindeki tümörden "kaza"yla kurtuldu
        Şanlıurfa Valisi Şıldak açıkladı! Şu ana kadar 12'si çocuk 17 kişi öldü!
        Şanlıurfa Valisi Şıldak açıkladı! Şu ana kadar 12'si çocuk 17 kişi öldü!
        Tunca Nehri yosun tuttu
        Tunca Nehri yosun tuttu
        Katliam gibi kazada 4 ölü!
        Katliam gibi kazada 4 ölü!
        Kuzeni köpek tarafından öldürüldü
        Kuzeni köpek tarafından öldürüldü
        Orman yangınlarına nasıl müdahale ediliyor? Havadan ve karadan inceledik…
        Orman yangınlarına nasıl müdahale ediliyor? Havadan ve karadan inceledik…
        Valilik çağrıda bulundu! Kaygı dolu bekleyiş!
        Valilik çağrıda bulundu! Kaygı dolu bekleyiş!
        Beşiktaş'a ABD'li stoper!
        Beşiktaş'a ABD'li stoper!
        "Bana biraz taciz gibi geliyor"
        "Bana biraz taciz gibi geliyor"
        Bütün ünlüler aynı plajda
        Bütün ünlüler aynı plajda
        Bu fobileri daha önce duymuş muydunuz?
        Bu fobileri daha önce duymuş muydunuz?
        Garajdaki kaykay nerede?
        Garajdaki kaykay nerede?
        Oğuz için yeni formül!
        Oğuz için yeni formül!
        Bu ülkelerin sofra adaplarına şaşıracaksınız!
        Bu ülkelerin sofra adaplarına şaşıracaksınız!
        İlkay attı, Almanya turladı!
        İlkay attı, Almanya turladı!
        Rum yönetimine 'İsrail' uyarısı
        Rum yönetimine 'İsrail' uyarısı
        Otomobilde kampanya bayramı
        Otomobilde kampanya bayramı

        Benzer Haberler

        Bingöl'de taksi ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Bingöl'de taksi ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Bingöl'de çıkan örtü yangını söndürüldü
        Bingöl'de çıkan örtü yangını söndürüldü
        Bingöl'de çıkan örtü yangını ormana sıçramadan söndürüldü
        Bingöl'de çıkan örtü yangını ormana sıçramadan söndürüldü
        Bingöl'de itfaiye ekibi yıkılan leylek yuvasını onardı
        Bingöl'de itfaiye ekibi yıkılan leylek yuvasını onardı
        Bingöl'de örtü yangını büyümeden söndürüldü
        Bingöl'de örtü yangını büyümeden söndürüldü
        Bingöl'de çıkan örtü yangını ormana sıçramadan söndürüldü
        Bingöl'de çıkan örtü yangını ormana sıçramadan söndürüldü