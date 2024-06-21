Bingöl'de çıkan örtü yangını ormana sıçramadan söndürüldü
Bingöl'de çıkan örtü yangını ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.
Bingöl'de çıkan örtü yangını ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.
Merkeze bağlı Kılçadır köyündeki ziraat alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, Bingöl Belediyesi ile Genç Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, 2 arazöz, 4 itfaiye, 2 ilk müdahale aracı, 2 su tankeri, greyder ile loderle yangına müdahale etti.
Yangın, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.
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