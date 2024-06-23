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        Bingöl'de birbirine dolanan iki yılanın "dansı" görüntülendi

        Bingöl'de iki yılanın birbirine dolanarak yaptığı hareketler, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2024 - 14:53 Güncelleme: 23.06.2024 - 14:53
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        Bingöl'de birbirine dolanan iki yılanın "dansı" görüntülendi
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        Bingöl'de iki yılanın birbirine dolanarak yaptığı hareketler, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Besicilik yapan Yunus Çaka, merkeze bağlı Topalan köyündeki bahçesinde iki yılan gördü.

        Çaka, yılanların birbirine dolanarak dans eder gibi yaptığı hareketleri cep telefonunun kamerasıyla görüntüledi.

        Yılanlar, bir süre sonra gözden kayboldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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