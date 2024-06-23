Bingöl'de birbirine dolanan iki yılanın "dansı" görüntülendi
Bingöl'de iki yılanın birbirine dolanarak yaptığı hareketler, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Bingöl'de iki yılanın birbirine dolanarak yaptığı hareketler, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Besicilik yapan Yunus Çaka, merkeze bağlı Topalan köyündeki bahçesinde iki yılan gördü.
Çaka, yılanların birbirine dolanarak dans eder gibi yaptığı hareketleri cep telefonunun kamerasıyla görüntüledi.
Yılanlar, bir süre sonra gözden kayboldu.
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