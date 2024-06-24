Bingöl'de ticari taksinin çarptığı 2 yaya yaralandı
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde ticari taksinin çarptığı 2 yaya yaralandı.
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde ticari taksinin çarptığı 2 yaya yaralandı.
M.A. idaresindeki 12 T 0574 plakalı ticari taksi, Cumhuriyet Caddesi'nde yol kenarında yürüyen Murat D. ve Faruk G'ye çarptı. Kazada 2 yaya yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Karlıova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ticari taksinin sürücüsü gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.