Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri

        Bingöl'de yaylada böceğin başını ısırdığı kişi ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı

        Bingöl'ün Yedisu ilçesinde yaylada böcek tarafından başı ısırılan kişi ambulans helikopterle Erzurum'daki hastaneye ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 11:29 Güncelleme: 25.06.2024 - 11:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bingöl'de yaylada böceğin başını ısırdığı kişi ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bingöl'ün Yedisu ilçesinde yaylada böcek tarafından başı ısırılan kişi ambulans helikopterle Erzurum'daki hastaneye ulaştırıldı.

        Hayvanlarını otlatmak için ilçedeki Kaşıklı Dağı Yaylası'nda bulunan göçer Tekin Doğan'ın (47) başını, uyuduğu sırada bir böcek ısırdı.

        Durumu fark eden Doğan, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

        Bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        İlk müdahaleyi yapan ekipler, Doğan'ın sağlık durumun kötü olması nedeniyle Erzurum'dan ambulans helikopter talep etti.

        Yaylaya inen ambulans helikoptere alınan Doğan, Erzurum'da Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İSO 500 açıklandı: TÜPRAŞ yine zirvede
        İSO 500 açıklandı: TÜPRAŞ yine zirvede
        Cani öldürmek için firar etmiş!
        Cani öldürmek için firar etmiş!
        Diş ağrısı ölümüyle ilgili flaş açıklama!
        Diş ağrısı ölümüyle ilgili flaş açıklama!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Mahkemeden milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal karar
        Mahkemeden milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal karar
        2024 rekoru elinde
        2024 rekoru elinde
        Google, 'dijital telif' için TBMM'ye geliyor
        Google, 'dijital telif' için TBMM'ye geliyor
        "Hemen onunla sözleşme imzalamalı!"
        "Hemen onunla sözleşme imzalamalı!"
        Mesajları delil olarak kullanacak
        Mesajları delil olarak kullanacak
        Bayramda da hiç durmadı! 6 ayda vahim tablo
        Bayramda da hiç durmadı! 6 ayda vahim tablo
        Galatasaray taraftarına müjde!
        Galatasaray taraftarına müjde!
        Ter kokusunun nedeni kıyafetleriniz olabilir!
        Ter kokusunun nedeni kıyafetleriniz olabilir!
        Kuzey Kore'den Güney'e bini aşkın çöp balonu!
        Kuzey Kore'den Güney'e bini aşkın çöp balonu!
        Bilime göre neden bazı insanlar sarılmaktan nefret eder?
        Bilime göre neden bazı insanlar sarılmaktan nefret eder?
        Bakan Fidan'dan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Fidan'dan Habertürk'e açıklamalar
        Okul kaydını yaptıracağı gün babasını kaybetti! "Umudum bittiği anda gerçekleşti"
        Okul kaydını yaptıracağı gün babasını kaybetti! "Umudum bittiği anda gerçekleşti"
        Çok rapor kullanan işten atılabilir mi
        Çok rapor kullanan işten atılabilir mi
        Nvidia 3 günde 400 milyar dolardan fazla eridi
        Nvidia 3 günde 400 milyar dolardan fazla eridi
        Brad Friedel'dan Aboubakar mesaisi!
        Brad Friedel'dan Aboubakar mesaisi!
        Dijital Türk Lirası Projesi geliştiriliyor
        Dijital Türk Lirası Projesi geliştiriliyor

        Benzer Haberler

        Bingöl'de yol kenarında yürürken taksinin çarptığı 2 kişi yaralandı
        Bingöl'de yol kenarında yürürken taksinin çarptığı 2 kişi yaralandı
        Bingöl'de ticari taksinin çarptığı 2 yaya yaralandı
        Bingöl'de ticari taksinin çarptığı 2 yaya yaralandı
        Bingöl'de birbirine dolanan iki yılanın "dansı" görüntülendi
        Bingöl'de birbirine dolanan iki yılanın "dansı" görüntülendi
        Bingöl'de İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi
        Bingöl'de İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi
        Bingöl'de 100 dönüm alanda etkili olan ot yangını söndürüldü
        Bingöl'de 100 dönüm alanda etkili olan ot yangını söndürüldü
        Bingöl'de çıkan örtü yangını ormana sıçramadan söndürüldü
        Bingöl'de çıkan örtü yangını ormana sıçramadan söndürüldü