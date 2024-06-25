Bingöl'de yaylada böceğin başını ısırdığı kişi ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı
Bingöl'ün Yedisu ilçesinde yaylada böcek tarafından başı ısırılan kişi ambulans helikopterle Erzurum'daki hastaneye ulaştırıldı.
Bingöl'ün Yedisu ilçesinde yaylada böcek tarafından başı ısırılan kişi ambulans helikopterle Erzurum'daki hastaneye ulaştırıldı.
Hayvanlarını otlatmak için ilçedeki Kaşıklı Dağı Yaylası'nda bulunan göçer Tekin Doğan'ın (47) başını, uyuduğu sırada bir böcek ısırdı.
Durumu fark eden Doğan, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.
Bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İlk müdahaleyi yapan ekipler, Doğan'ın sağlık durumun kötü olması nedeniyle Erzurum'dan ambulans helikopter talep etti.
Yaylaya inen ambulans helikoptere alınan Doğan, Erzurum'da Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.