Bingöl'de yaylada böceğin başını ısırdığı kişi ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı

İlk müdahaleyi yapan ekipler, Doğan'ın sağlık durumun kötü olması nedeniyle Erzurum'dan ambulans helikopter talep etti.

Hayvanlarını otlatmak için ilçedeki Kaşıklı Dağı Yaylası'nda bulunan göçer Tekin Doğan'ın (47) başını, uyuduğu sırada bir böcek ısırdı.

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