Bingöl'de örtü yangını, ormana ve evlere sıçramadan söndürüldü
Bingöl'de çıkan örtü yangını ormanlık alana ve evlere sıçramadan söndürüldü.
Bingöl'de çıkan örtü yangını ormanlık alana ve evlere sıçramadan söndürüldü.
Merkeze bağlı Güveçli köyündeki ziraat alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerce ormanlık alana ve bölgedeki evlere sıçramadan kontrol altına alınıp söndürüldü.
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