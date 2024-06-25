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        Bingöl'de örtü yangını, ormana ve evlere sıçramadan söndürüldü

        Bingöl'de çıkan örtü yangını ormanlık alana ve evlere sıçramadan söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 15:24 Güncelleme: 25.06.2024 - 15:24
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        Bingöl'de örtü yangını, ormana ve evlere sıçramadan söndürüldü
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        Bingöl'de çıkan örtü yangını ormanlık alana ve evlere sıçramadan söndürüldü.

        Merkeze bağlı Güveçli köyündeki ziraat alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Yangın, ekiplerce ormanlık alana ve bölgedeki evlere sıçramadan kontrol altına alınıp söndürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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