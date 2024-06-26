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        GÜNCELLEME - Bingöl'de 4 büyüklüğünde deprem

        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 08:02 Güncelleme: 26.06.2024 - 08:02
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        GÜNCELLEME - Bingöl'de 4 büyüklüğünde deprem
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        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 07.42'de merkez üssü Karlıova olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        Depremin 11 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

        Vali Ahmet Hamdi Usta, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentte şu ana kadar herhangi olumsuz durumun yaşanmadığını belirterek, "İnceleme ve araştırmalarımız devam etmektedir. Geçmiş olsun Bingöl. Rabb'im beterinden korusun." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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