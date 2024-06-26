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        Bingöl'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

        Bingöl'ün Genç ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 13:47 Güncelleme: 26.06.2024 - 13:47
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        Bingöl'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
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        Bingöl'ün Genç ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

        İlçeye bağlı Yayla köyündeki ormanlık bölgede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve Genç Belediyesi itfiaye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, yaklaşık 3 dönüm alanın zarar gördüğü belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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