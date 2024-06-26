Bingöl Üniversitesi Rektörü Çapak, gazetecilerle bir araya geldi

Toplantıda, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hasan Çiftci ve Prof. Dr. İbrahim Yasin Erdoğan, Rektör Başdanışmanı Prof. Dr. Ramazan Solmaz, Genel Sekreter Vekili Doç. Dr. Veysel Turan, Bingöl Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mahmut Arda da yer aldı.

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