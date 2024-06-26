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        Bingöl Üniversitesi Rektörü Çapak, gazetecilerle bir araya geldi

        Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 15:23 Güncelleme: 26.06.2024 - 15:24
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        Bingöl Üniversitesi Rektörü Çapak, gazetecilerle bir araya geldi
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        Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Rektör Prof. Dr. Çapak, üniversitenin Arı Ürünleri Tanıtım Ofisi'nin bahçesinde düzenlenen toplantıda, gerçekleştirdikleri çeşitli çalışmalar hakkında değerledirmede bulundu.

        Kentte görev yapan basın mensuplarının üniversitenin gelişmesi açısından önemli destek verdiğini vurgulayan Çapak, iletişim içerisinde bu birlikteliği sürdürdüklerini belirtti.

        Toplantıda, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hasan Çiftci ve Prof. Dr. İbrahim Yasin Erdoğan, Rektör Başdanışmanı Prof. Dr. Ramazan Solmaz, Genel Sekreter Vekili Doç. Dr. Veysel Turan, Bingöl Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mahmut Arda da yer aldı.

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