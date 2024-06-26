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        Bingöl'de 2 bin 698 kök Hint keneviri ve 1 kilo 450 gram esrar ele geçirildi

        Bingöl'ün Genç ilçesinde 2 bin 698 kök Hint keneviri ve 1 kilo 450 gram kubar esrar ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 18:26 Güncelleme: 26.06.2024 - 18:26
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        Bingöl'de 2 bin 698 kök Hint keneviri ve 1 kilo 450 gram esrar ele geçirildi
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        Bingöl'ün Genç ilçesinde 2 bin 698 kök Hint keneviri ve 1 kilo 450 gram kubar esrar ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti ile yasa dışı ekiminin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda kentin 3 noktasında arama yapan ekipler, 2 bin 698 kök Hint keneviri ve 1 kilo 450 gram kubar esrar ele geçirdi.

        Konuyla ilgili Cumhuriyet savcısının talimatıyla adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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