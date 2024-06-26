Bingöl'de 2 bin 698 kök Hint keneviri ve 1 kilo 450 gram esrar ele geçirildi
Bingöl'ün Genç ilçesinde 2 bin 698 kök Hint keneviri ve 1 kilo 450 gram kubar esrar ele geçirildi.
Bingöl'ün Genç ilçesinde 2 bin 698 kök Hint keneviri ve 1 kilo 450 gram kubar esrar ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti ile yasa dışı ekiminin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda kentin 3 noktasında arama yapan ekipler, 2 bin 698 kök Hint keneviri ve 1 kilo 450 gram kubar esrar ele geçirdi.
Konuyla ilgili Cumhuriyet savcısının talimatıyla adli işlem başlatıldı.
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