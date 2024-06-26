Bingöl'de şiddetli rüzgar binanın çatısını uçurdu
Bingöl'ün Solhan ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle binanın çatısı uçtu.
Bingöl'ün Solhan ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle binanın çatısı uçtu.
Akşam saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar ilçede hayatı olumsuz etkiledi.
Yeni Mahalle Şehit Mehmet Türksever Bulvarı'nda bulunan binanın çatısı rüzgar nedeniyle başka bir binanın girişine uçtu.
İlçede, şiddetli rüzgar etkisini sürdürüyor.
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