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        Bingöl'de şiddetli rüzgar binanın çatısını uçurdu

        Bingöl'ün Solhan ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle binanın çatısı uçtu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 22:40 Güncelleme: 26.06.2024 - 22:40
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        Bingöl'de şiddetli rüzgar binanın çatısını uçurdu
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        Bingöl'ün Solhan ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle binanın çatısı uçtu.

        Akşam saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar ilçede hayatı olumsuz etkiledi.

        Yeni Mahalle Şehit Mehmet Türksever Bulvarı'nda bulunan binanın çatısı rüzgar nedeniyle başka bir binanın girişine uçtu.

        İlçede, şiddetli rüzgar etkisini sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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