Bingöl'de şiddetli rüzgar hasara neden oldu
Bingöl'ün Solhan ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar, ağaçları devirdi.
Bingöl'ün Solhan ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar, ağaçları devirdi.
Dün akşam saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar ilçede hayatı olumsuz etkiledi.
Rüzgar sonucu 2 ağaç devrildi. Yeni Mahalle Bazmana mevkisinde ikamet eden Fahrettin Kırım, rüzgarda 44 önce diktiği kiraz ağacının devrilmesinin üzüntüsünü yaşadı.
Kırım, "Allah beterinden korusun. Buna da şükür, ağaç herhangi birinin üzerine düşmedi. Kiraz ağacımız çok güzel verim veriyordu." dedi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.