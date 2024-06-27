Bingöl'de ambulans helikopter 76 yaşındaki hasta için havalandı
Bingöl'de bağırsak enfeksiyonu tanısı konulan 76 yaşındaki hasta, ambulans helikopterle Elazığ'daki hastaneye sevk edildi.
Bingöl'de bağırsak enfeksiyonu tanısı konulan 76 yaşındaki hasta, ambulans helikopterle Elazığ'daki hastaneye sevk edildi.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bingöl Devlet Hastanesi'nde tedavi gören ve sağlık durumu ciddi olan Ş.Ö'nün ileri tetkik ve tedavisi için Elazığ'a sevk edilmesine karar verildi.
Bunun üzerine ambulans helikoptere alınan hasta, Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
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