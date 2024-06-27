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        Bingöl'de ambulans helikopter 76 yaşındaki hasta için havalandı

        Bingöl'de bağırsak enfeksiyonu tanısı konulan 76 yaşındaki hasta, ambulans helikopterle Elazığ'daki hastaneye sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 18:50 Güncelleme: 27.06.2024 - 18:50
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        Bingöl'de ambulans helikopter 76 yaşındaki hasta için havalandı
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        Bingöl'de bağırsak enfeksiyonu tanısı konulan 76 yaşındaki hasta, ambulans helikopterle Elazığ'daki hastaneye sevk edildi.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bingöl Devlet Hastanesi'nde tedavi gören ve sağlık durumu ciddi olan Ş.Ö'nün ileri tetkik ve tedavisi için Elazığ'a sevk edilmesine karar verildi.

        Bunun üzerine ambulans helikoptere alınan hasta, Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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