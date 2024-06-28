İnşaat ustası babası, ev kadını annesinin desteğiyle LGS sınavında 500 tam puan aldı

RIDVAN KORKULUTAŞ - Bingöl'de yaşayan Hasan Bakır, inşaat ustası babası, ev kadını annesinin desteğiyle Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda 500 tam puan almayı başardı.

Kültür Mahallesi'ndeki Turgut Özal Ortaokulundan mezun olan 14 yaşındaki Hasan Bakır, LGS kapsamındaki merkezi sınavda tüm soruları doğru yanıtladı.

Sonuçların açıklanmasıyla büyük sevinç yaşayan Hasan Bakır, kentteki devlet okullarında bu başarıyı elde eden tek öğrenci oldu.

İl Milli Eğitim Müdür Vekili Abdulhaluk Çakan ve Turgut Özal Ortaokulu Müdürü Aslan Soysal, Hasan Bakır'ı tebrik etti.

"Çalıştıkça konuyu daha iyi anladım, anladıkça güvenim arttı. Soruları da çözdükçe daha da iyi oldum. Günde 3-4 saat çalışıyordum. Yanlışlarımı öğretmenlerime soruyordum. Çalışma isteğimi öğretmenlerim canlı tuttu, çalışmanın önemini çok dile getirdiler. Evde de bazen ders çalışırken sıkılıyordum. Annem orada devreye giriyordu, beni motive ediyordu. Aileme ve öğretmenlerime çok teşekkür ediyorum. İleride iyi bir mesleğim olacağını düşünüyorum. Galatasaray ya da İstanbul Erkek Lisesinde okumak istiyorum."

Bu süreçte ailesinin ve öğretmenlerinin büyük desteğini gördüğünü dile getiren Bakır, şöyle konuştu:

- Aynı okuldan mezun ablası avukat oldu, ağabeyi tıpta okuyor

Üç çocuk annesi 52 yaşındaki Selma Bakır da Turgut Özal Ortaokulunu daha önceden bitiren kızının avukat olduğunu, diğer oğlunun da tıp fakültesinde okuduğunu belirtti.

En küçük çocuğunun da kendilerini çok gururlandırdığını ve mutlu ettiğini kaydeden Bakır, "Ben de oğlumla çok ilgilendim. Vaktini evde güzel kullanmasını sağladım. Oyun da oynuyordu. Ona göre çalışmasını ayarlıyordu. Emeğinin karşılığını aldı. Mutluyuz." diye konuştu.