Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri

        GÜNCELLEME - Bingöl'ün 2 ilçesinde çıkan orman yangınları söndürüldü

        Bingöl'ün Genç ile Kiğı ilçelerinde çıkan orman yangınları söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 14:27 Güncelleme: 28.06.2024 - 14:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Bingöl'ün 2 ilçesinde çıkan orman yangınları söndürüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bingöl'ün Genç ile Kiğı ilçelerinde çıkan orman yangınları söndürüldü.

        Genç ilçesinin Döşekkaya ile Kiğı ilçesinin Darköprü köylerindeki ormanlık alanlarda yangın çıktı.

        İhbar üzerine yangın bölgelerine Orman İşletme Müdürlüğü, İl Özel İdare, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Toplam 5 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 4 iş makinesi, 3 itfaiye aracı ve 45 personelle müdahale edilen yangınlar söndürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Anne ile oğlunun 90 milyon TL'lik dolandırıcılık iddiası!
        Anne ile oğlunun 90 milyon TL'lik dolandırıcılık iddiası!
        Silivri'de anız yangını!
        Silivri'de anız yangını!
        28 Haziran 2024: Bugün ne oldu?
        28 Haziran 2024: Bugün ne oldu?
        Kosova'da devlet kurumlarında TikTok kullanımına yasak
        Kosova'da devlet kurumlarında TikTok kullanımına yasak
        Almanya vatandaşlık testinde İsrail detayı
        Almanya vatandaşlık testinde İsrail detayı
        Diana için milyonlar harcandı
        Diana için milyonlar harcandı
        Yüksek stres bakın neye yol açıyor!
        Yüksek stres bakın neye yol açıyor!
        Asgari ücret zammı gerçekten enflasyonu artırıyor mu?
        Asgari ücret zammı gerçekten enflasyonu artırıyor mu?
        Bu bulmacaların cevabını bulabilir misiniz? Kaç karpuz var?
        Bu bulmacaların cevabını bulabilir misiniz? Kaç karpuz var?
        Dünyanın takip ettiği münazarada 'İstanbul' arası
        Dünyanın takip ettiği münazarada 'İstanbul' arası
        Dursun Özbek'ten transfer sözleri
        Dursun Özbek'ten transfer sözleri
        "Enflasyonu kurutmadan bunun ötesine geçmemize imkan yok"
        "Enflasyonu kurutmadan bunun ötesine geçmemize imkan yok"
        "Şampiyonlukları üç gün konuşuldu!"
        "Şampiyonlukları üç gün konuşuldu!"
        "Sektör jön sıkıntısı çekiyor"
        "Sektör jön sıkıntısı çekiyor"
        Düellonun kazananı kim?
        Düellonun kazananı kim?
        Türkiye gri listeden çıktı
        Türkiye gri listeden çıktı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Almanya'yı solladık! İşte taraftar sayımız
        Almanya'yı solladık! İşte taraftar sayımız
        Kolici katil üç ay sekiz günlük sürede 5 cinayet işledi!
        Kolici katil üç ay sekiz günlük sürede 5 cinayet işledi!
        "Gencim, hayatımda birisi olacak"
        "Gencim, hayatımda birisi olacak"

        Benzer Haberler

        İnşaat ustası babası, ev kadını annesinin desteğiyle LGS sınavında 500 tam...
        İnşaat ustası babası, ev kadını annesinin desteğiyle LGS sınavında 500 tam...
        Bingöl'de iki ilçede orman yangını
        Bingöl'de iki ilçede orman yangını
        Bingöl'ün 2 ilçesinde çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor
        Bingöl'ün 2 ilçesinde çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor
        Bingöl'de ambulans helikopter 76 yaşındaki hasta için havalandı
        Bingöl'de ambulans helikopter 76 yaşındaki hasta için havalandı
        Bingöl'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
        Bingöl'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
        Bingöl'de şiddetli rüzgar hasara neden oldu
        Bingöl'de şiddetli rüzgar hasara neden oldu