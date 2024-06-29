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        Bingöl'de örtü yangını ormana sıçramadan söndürüldü

        Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan örtü yangını, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 15:59 Güncelleme: 29.06.2024 - 15:59
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        Bingöl'de örtü yangını ormana sıçramadan söndürüldü
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        Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan örtü yangını, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

        Çevirme köyündeki kırsal alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve Genç Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangın, ekiplerce ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alınıp söndürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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