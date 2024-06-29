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        Bingöl'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

        Bingöl'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 19:56 Güncelleme: 29.06.2024 - 20:01
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        Bingöl'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
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        Bingöl'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Merkeze bağlı Yenibaşlar köyündeki ormanlık bölgede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve Ilıcalar Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekipler arazöz, ilk müdahale ve itfaiye araçlarıyla müdahale ettikleri yangını söndürdü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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