Bingöl'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Bingöl'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Bingöl'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Merkeze bağlı Yenibaşlar köyündeki ormanlık bölgede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve Ilıcalar Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler arazöz, ilk müdahale ve itfaiye araçlarıyla müdahale ettikleri yangını söndürdü.
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